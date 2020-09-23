«سناباك» يهبط بالريال الإيراني لمستوى تاريخي

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وبينما يتجه سعر الدولار في السوق المفتوحة نحو 28 ألف تومان، رفعت شركة الصيرفة الوطنية سعر الدولار إلى 27,500 تومان.
وأكد موقع «اقتصاد نيوز» أن سوق صرف العملات الأجنبية كان مزدحما صباح أمس وأكثر إقبالا مما كان عليه في الأيام السابقة، حيث وصل سعر الدولار في السوق المفتوحة إلى حدود 27800 تومان، مما دفع شركة الصيرفة الوطنية لرفع سعر الدولار بمقدار 300 تومان، وسعر اليورو بمقدار 150 تومانا.
وتحاول الحكومة دون جدوى أن تحافظ على سعر 27 ألفا و500 تومان للدولار.
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