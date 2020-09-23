شكرا لقرائتكم خبر «سناباك» يهبط بالريال الإيراني لمستوى تاريخي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الريال الإيراني انهيارا تاريخيا جديدا أمس، عقب إعلان الولايات المتحدة عودة عقوبات الأمم المتحدة كافة على إيران بتطبيق آلية «سناباك»، حيث تم تداول الدولار بعتبة 280 ألف ريال (28 ألف تومان) في سوق طهران للصيرفة.

وبينما يتجه سعر الدولار في السوق المفتوحة نحو 28 ألف تومان، رفعت شركة الصيرفة الوطنية سعر الدولار إلى 27,500 تومان.

وأكد موقع «اقتصاد نيوز» أن سوق صرف العملات الأجنبية كان مزدحما صباح أمس وأكثر إقبالا مما كان عليه في الأيام السابقة، حيث وصل سعر الدولار في السوق المفتوحة إلى حدود 27800 تومان، مما دفع شركة الصيرفة الوطنية لرفع سعر الدولار بمقدار 300 تومان، وسعر اليورو بمقدار 150 تومانا.

وتحاول الحكومة دون جدوى أن تحافظ على سعر 27 ألفا و500 تومان للدولار.