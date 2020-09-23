شكرا لقرائتكم خبر محافظ السعودية بالوكالة الذرية: مطلوب موقف حازم تجاه إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سفير السعودية في النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه إيران، والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.

وجدد قلق المملكة لاستغلال إيران الاتفاق النووي، واستمرار تجاوزاتها على مستوى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، فضلا عن عدم التزامها بتطبيق اتفاق الضمانات المبرم مع الوكالة وفق معاهدة عدم الانتشار (NPT).

وأعلن في كلمة المملكة بالمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته الرابعة والستين المنعقد في فيينا، أن السعودية حولت كامل مبلغ التبرع لإنشاء مركز متخصص للأمن النووي في سايبرسدورف، معربة عن تقديرها لمدير عام الوكالة رافائيل غروسي ومنسوبيها على الجهد المبذول للبدء في أعمال إقامة هذا الصرح ليكون مكملا لمنظومة قدرات الوكالة.

وأكد سموه سعي الحكومة السعودية للاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إدخال الطاقة النووية للإسهام في مزيج الطاقة الوطني، وما يتطلب ذلك من تنمية للقدرات البشرية من أجل بناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة لقطاع الطاقة، متبعة في ذلك معايير الوكالة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة، ودراسة الخصائص التفصيلية للمواقع المرشحة، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مشاريع الطاقة النووية لبناء أول محطة طاقة نووية في المملكة.

وأشار إلى أن موقف المملكة قائم على مبدأ حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالاتها كافة، دون الإخلال بالتزاماتها وفق معاهدة منع الانتشار النووي بركائزها الأساسية، كما تؤيد المبادرات الإيجابية الداعية لخلق مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، وتجدد دعوتها للعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.