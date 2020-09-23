طهران تعترف بنقل الصواريخ والطائرات المسيرة لليمن

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على صعيد آخر، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، أنطون مارداسوف لـ»نيزافيسيمايا غازيتا»، إن إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة سوف يخلق، على أي حال، صعوبات معينة لروسيا في مجال التعاون العسكري مع إيران، فـ»هناك تناقض واضح بين ميل موسكو لبيع أسلحة دفاعية ورغبة طهران في امتلاك أسلحة هجومية، صورة إيران السلبية عامل يجب على روسيا أخذه في عين الاعتبار. فبيع سلع مثل الطائرات الحربية أو الصواريخ أو السفن الحربية سيولد ردود فعل واسعة النطاق في المنطقة ولدى الولايات المتحدة».
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