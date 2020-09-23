طهران تعترف بنقل الصواريخ والطائرات المسيرة لليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف المتحدث باسم القوات الإيرانية، أبوالفضل شكارجي، بأن بلاده نقلت تجربتها في صناعة الصواريخ والطائرات المسيرة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، وادعى أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح لهم بمنح كل شيء لحلفائهم مجانا، وقال «هم يشترون منا بعض الأشياء أحيانا»، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي تستخدم الطائرات المسيرة والصواريخ لخدمة مصالح بلاده. على صعيد آخر، قال الباحث الزائر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، أنطون مارداسوف لـ»نيزافيسيمايا غازيتا»، إن إنهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة سوف يخلق، على أي حال، صعوبات معينة لروسيا في مجال التعاون العسكري مع إيران، فـ»هناك تناقض واضح بين ميل موسكو لبيع أسلحة دفاعية ورغبة طهران في امتلاك أسلحة هجومية، صورة إيران السلبية عامل يجب على روسيا أخذه في عين الاعتبار. فبيع سلع مثل الطائرات الحربية أو الصواريخ أو السفن الحربية سيولد ردود فعل واسعة النطاق في المنطقة ولدى الولايات المتحدة».

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