شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الإخوان العسكري يجامعة الأزهر .. تاريخ من التطرف والإرهاب للجماعة المحظورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ من التطرف والإرهاب والجرائم، لجماعة الإخوان الإرهابية، وقياداتها، منذ تأسيسها وحتى الآن، حينما انتشرت صور عرض عسكري داخل جامعة الأزهر، تّضمن تدريبات تشبه تلك التي تؤديها الميليشيات العسكرية المسلحة، من تنفيذ مجموعة من طلاب الإخوان داخل جامعة الأزهر كانوا يرتدون ملابس سوداء وأقنعة مدون عليها "صامدون" و"عائدون".

وعرض التقرير الوثائقي صور العرض العسكري، في الصفحات الأولى للصحف، فيما طالبت جميع القوى السياسية في مصر حتى القريبة من الجماعة، الإخوان بضرورة تفسير ما حدث والكشف عن المسؤول عن العرض العسكري، محذرين من عودة التنظيم الخاص للإخوان، ليخرج مرشدهم وقتها مهدي عاكف، محاولا طمس ما رصدته الصور وما شاهده العالم، مؤكدًا أن الأمر كان مجرد "اسكتش تمثيلي".

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وأضاف التقرير أن مهدي عاكف الذي نسى ما قام به طلاب جامعة الأزهر هو نفسه قال قبلها بأربعة أشهر في 2006، إنه مستعد لإرسال 10 آلاف مقاتل إلى لبنان للقتال مع المقاومة أثناء حرب لبنان وإسرائيل، الأمر الذي يُفسر ويكشف حقيقة الكيانات المسلحة التي تعمل تحت مظلة جماعة الإخوان الإرهابية.