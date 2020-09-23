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شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار ياسر عرفات يشيد بخطاب الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة: كان محوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد السياسى الفلسطيني، محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الخطاب كان محوريا، وسلط الضوء على ثبات مواقف مصر وخطوطها الحمراء، وكشف مواضع الخلل الفادح بعمل المنظومة الدولية وتقاعسها عن محاسبة الدول الراعية للإرهاب.
وقال رشيد فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "خطاب الرئيس السيسى أمام الأمم المتحدة عن بعد كان محوريا، بوضوح وبلا غضب، سلط الرئيس السيسي الأضواء على ثبات مواقف مصر وخطوطها الحمراء، وكشف مواضع الخلل الفادح بعمل المنظومة الدولية لجهة تقاعسها عن محاسبة الدول الراعية للإرهاب والخارقة لقوانين والقرارات الدولية".
محمد رشيد
وفى سياق آخرأشاد السياسى الفلسطيني، محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، بكلمة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي التي ألقاها أمام الجالية الفلسطينية.
وكتب رشيد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بتويتر، "كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي أمام الجالية الفلسطينية جددت بوضوح مواقف الإمارات الراسخة من الحق الفلسطيني وخاصة إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ودعم الإجماع العربي بذلك الخصوص"، مؤكدا بأن خيارات الإمارات الاستراتيجية لن تكون على حساب فلسطين".
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