ارتفاع أعداد المتقدمين للترشح على مقاعد مجلس النواب فى بنى سويف لـ 74شخصا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة العليا لتلقي طلبات المرشحين الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب 2020 بمحكمة بنى سويف الابتدائية، ولليوم السابع على التوالي، تلقي أوراق المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس النواب بدوائر المحافظة الأربع عن المقاعد الفردية الثمانية التي خُصصت لبني سويف.
وتقدم 6 من المرشحين الجدد بأوراقهم إلى اللجنة على مدار اليوم ليرتفع أعداد المرشحين المحتملين والذين تقدموا بأوراقهم إلى 74 مرشحا حتى الآن.
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