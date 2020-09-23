من المغرب.. فضيل يعيد إحياء الراي الكلاسيكي

يعود نجم الراي، فضيل، للون الراي الكلاسيكي، من خلال إعادة تقديمه أغنية “ايستوار شابة”، التي تعود في الأصل إلى الفنان الجزائري الشيخ مازوزي.

ويعمل الشاب فضيل على تحضير عمله الجديد من المغرب حيث يستقر، إذ يصور فيديو كليب الأغنية في العاصمة الرباط.

وينوي الشاب فضيل منح أغنية “ايستوار شابة” المعروفة بين عشاق الراي، روحا جديدة، من خلال إضافة لمسة شبابية عليها.

واختار الشاب فضيل أن يصور الكليب، في ديكور داخلي، يتيح له إنجاز عمله رغم الظرفية الحالية التي ترتبت عن انتشار فيروس كورونا.