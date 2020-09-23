بوتين يعلن عن لقاح روسي ثان ضد كورونا قريبا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن التسجيل الوشيك للقاح روسي ثان ضد فيروس كورونا.

وقال بوتين، في اجتماع مع أعضاء مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا للبرلمان الروسي): “سيتم تسجيل لقاح ثان مضاد للفيروس في وقت قريب”.

وسبق لروسيا أن سجلت، سابقا، أول لقاح للوقاية من وباء “كوفيد- 19″، طوره مركز غامالي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة والمجهرية، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وأطلق على اللقاح اسم “سبوتنيك V”، ويجري اختبار لقاح روسي آخر ضد فيروس كورونا “إيبيفاك كورونا” يتم تطويره، واختباراه في المركز العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية “فيكتور”، التابع لهيأة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادوزو” .

Advertisements

وتواصلت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا في الارتفاع، بتسجيل السلطات الصحية لليوم الخامس على التوالي أكثر من ستة آلاف إصابة جديدة بالوباء.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن رصد 6431 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة (مقابل 6215 إصابة، أمس الثلاثاء، و6196 إصابة، أول أمس الاثنين، و6148 إصابة، يوم الأحد الماضي، و6065 إصابة، يوم السبت الماضي)، ما يمثل أكبر حصيلة يومية، منذ 13 يوليوز الماضي، عندما تم تسجيل 6537 إصابة.

وأشارت الغرفة نفسها إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85، لافتة الانتباه إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2 في المائة من المرضى الجدد.