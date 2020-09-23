“لاغتيست” يسلط الضوء على الثقافة الأمازيغية – صورة

سلط نجم الغناء، لاغتيست، الضوء على الثقافة المغربية، من خلال الظهور في صورة، نشرها، أمس الثلاثاء، بعمامة أمازيغية مغربية.
ونشر يوسف أكديم، المعروف فنيا بـ”لاغتيست”، صورة له بـ”الرزة”، وعلق عليها: “لنتذكر أساطيرنا، وتاريخنا وما غرست فينا”.
وأضاف الفنان المغربي الشهير في أوربا: “دعونا نشارك الحوار، الثقافة، الفن، الفكر، طعم الأشياء الجميلة… شكرا لكم جميعا، أظهرتم لي الكثير من الحب، شكرا لدعمكم المتواصل”.
وينحدر “لاغتيست” من أصول أمازيغية من ضواحي مدينة إمنتانوت، التي يفتخر بها دائما في تصريحاته الصحفية.
وسبق أن قدم “لاغتيست” على منصة مهرجان موازين إيقاعات العالم، في نسخته الماضية، أغنية بالأمازيغية، افتخارا بأصوله.
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