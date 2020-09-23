شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبوظبي يحتفي باليوم الوطني السعودي الـ90 والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 احتفى مطار أبوظبي الدولي باليوم الوطني السعودي الـ90 من خلال تنظيم عدد من الفعاليات تخللها رفع أعلام المملكة في أرجاء المطار في خطوة تجسد العلاقات والروابط المتينة التي تجمع بين البلدين لاسيما على صعيد قطاع الطيران والنقل الجوي.

وقال وليد سالم الحميري نائب الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: "تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية علاقات وروابط أخوية متينة استمرت على مر التاريخ ويسعدنا اليوم أن نشارك أشقاءنا السعوديين احتفالاتهم باليوم الوطني".

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