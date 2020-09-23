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شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يدعو أطراف الأزمة الليبية إلى الانخراط الإيجابي في مسارات الحل والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
وفي وقت سبق نقلت قناة "العربية" عن مصادرها قولها إن مصر ستعمل مع أطراف دولية على رفع حظر السلاح على الجيش الليبي.
وقالت القناة، نقلا عن مصادرها، إنه تم الاتفاق على استضافة مصر لمشاورات ليبية حول الدستور والحكومة والانتخابات.
وذكرت المصادر أن هناك توافق مصري ليبي على تشكيل لجنة دولية تشرف على مواقع النفط
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