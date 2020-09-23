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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 31.6 مليون

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بواسطة لندن: المجلة 0 تبليغ

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أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 31.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء .

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 31 مليوناً و600  ألف و754 حالة. كما أظهرت أن عدد الوفيات بلغ 970 ألفاً و857 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا وجنوب أفريقيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

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كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

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