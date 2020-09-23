مواطنون يشكون عرقلة معاملاتهم من قبل مدير الاستكشافات النفطية

شكا عدد من المواطنين، الاربعاء، من تأخر معاملاتهم نتيجة عرقلتها من قبل مدير الشركة العامة للاستكشفات النفطية التابعة لوزارة النفط، مطالبين الوزارة بانصافهم وضرورة تدخلها لانهاء معاناتهم.
واضاف ان "عرقلة تجديد المعاملات من قبل المدير تأتي لغرض ابتزاز المواطنين لدفع اموال عبر بعض المعقبين المتواجدين بالقرب من الشركة"، مطالبا الوزارة بـ"التدخل ووضع حد لهذا التصرفات التي توذي المواطن".
من جانبه، يقول المواطن سلام محمد في حديث لـ الخليج 365"، إن "عدد المحال الموجودة في مجمع النهروان السكني التابع لشركة الاستكشافات النفطية تبلغ ما يقارب 70 محلا تتوزع ما بين الاسواق والافران والعدد اليدوية وغيرها من المحال التي تلبي كافة متطلبات المجمع".
وأشار الى ان "صاحب المحل عليه ان يجدد في كل سنة عقد المحل من شركة الاستكشافات النفطية"، موضحاً أن "تجديد العقد يعني مراجعات تمتد لاشهر تنتهي باعطاء رشى لتمشية المعاملة والتي غالبا ما تعرقل من قبل المدير".
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