مواطنون يشكون عرقلة معاملاتهم من قبل مدير الاستكشافات النفطية

وقال المواطن محمد صبحي في حديث لـ الخليج 365"، "اني كمؤجر احد المحال في المجمع التابع للشركة نعاني من عرقلة معاملات التجديد الخاصة بهذه المحال من قبل مدير الشركة"، مبيناً أن "الدائرة القانونية في الشركة توافق على التجديد في حين يرفض المدير التجديد بحجج عديدة او يقوم بتحويلها الى احدى الدوائر التابعة للشركة والتي ليس لها علاقة بالموضوع".واضاف ان "عرقلة تجديد المعاملات من قبل المدير تأتي لغرض ابتزاز المواطنين لدفع اموال عبر بعض المعقبين المتواجدين بالقرب من الشركة"، مطالبا الوزارة بـ"التدخل ووضع حد لهذا التصرفات التي توذي المواطن".

من جانبه، يقول المواطن سلام محمد في حديث لـ الخليج 365"، إن "عدد المحال الموجودة في مجمع النهروان السكني التابع لشركة الاستكشافات النفطية تبلغ ما يقارب 70 محلا تتوزع ما بين الاسواق والافران والعدد اليدوية وغيرها من المحال التي تلبي كافة متطلبات المجمع".



وأشار الى ان "صاحب المحل عليه ان يجدد في كل سنة عقد المحل من شركة الاستكشافات النفطية"، موضحاً أن "تجديد العقد يعني مراجعات تمتد لاشهر تنتهي باعطاء رشى لتمشية المعاملة والتي غالبا ما تعرقل من قبل المدير".