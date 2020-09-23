كمبش يؤكد ضرورة تذليل جميع العقبات أمام أئمة مساجد الديوانية وخطبائها

اكد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الاربعاء، على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام أئمة مساجد الديوانية وخطبائها.
واشار البيان الى ان "كمبش ، افتتح جامع شهداء حطين في المحافظة الذي أغلق بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المدن العراقية".
وبين انه "على هامش الزيارة اطلع رئيس الديوان على مراحل بناء مدارس الاحسان الأهلية النموذجية بالديوانية، مؤكدا "إنها ستكون صرحا علميا يحتذى به".
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