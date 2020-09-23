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كمبش يؤكد ضرورة تذليل جميع العقبات أمام أئمة مساجد الديوانية وخطبائها

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اكد رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، الاربعاء، على ضرورة تذليل جميع العقبات أمام أئمة مساجد الديوانية وخطبائها.
وذكر بيان للديوان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كمبش زار مديرية الوقف في محافظة الديوانية والتقى بعدد من أئمة مساجد المحافظة وخطبائها لبحث الضوابط التي أصدرها الديوان بشأن إعادة فتح المساجد". وشدد كمبش خلال اللقاء على "ضرورة تذليل جميع العقبات أمام أئمة مساجد الديوانية وخطبائها"، مؤكدا في الوقت ذاته على "ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية خلال تأدية الصلاوات الخمس".

واشار البيان الى ان "كمبش ، افتتح جامع شهداء حطين في المحافظة الذي أغلق بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المدن العراقية".

وبين انه "على هامش الزيارة اطلع رئيس الديوان على مراحل بناء مدارس الاحسان الأهلية النموذجية بالديوانية، مؤكدا "إنها ستكون صرحا علميا يحتذى به".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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