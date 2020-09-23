كمبش يؤكد ضرورة تذليل جميع العقبات أمام أئمة مساجد الديوانية وخطبائها

وذكر بيان للديوان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "كمبش زار مديرية الوقف في محافظة الديوانية والتقى بعدد من أئمة مساجد المحافظة وخطبائها لبحث الضوابط التي أصدرها الديوان بشأن إعادة فتح المساجد". وشدد كمبش خلال اللقاء على "ضرورة تذليل جميع العقبات أمام أئمة مساجد الديوانية وخطبائها"، مؤكدا في الوقت ذاته على "ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية خلال تأدية الصلاوات الخمس".

واشار البيان الى ان "كمبش ، افتتح جامع شهداء حطين في المحافظة الذي أغلق بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها المدن العراقية".

وبين انه "على هامش الزيارة اطلع رئيس الديوان على مراحل بناء مدارس الاحسان الأهلية النموذجية بالديوانية، مؤكدا "إنها ستكون صرحا علميا يحتذى به".