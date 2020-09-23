العراق يخرج من قيود كورونا 'صور'

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قررت الجنة العليا للصحة والسلامة في العراق مساء السبت الماضي، ضمن مرحلة التعايش الكامل مع وباء كورونا، إعادة فتح المساجد ومدن الألعاب والمتنزهات والمطاعم والمراكز التجارية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، بعد تزايد نسبة الشفاء بين المصابين بكورونا حتى وصلت إلى 80%.
بعثت الحياة من جديد في شوارع العاصمة بغداد ومحالها والمراكز التجارية والمطاعم بعد غلق إجباري طوال الشهور الماضية؛ بسبب كورونا.
وإزاء ارتفاع نسبة الشفاء من كورونا، بيّن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أنه في بداية الجائحة لم يكن لدى السلطات العراقية سوى مختبر واحد للفحص، واليوم أصبح هناك نحو 50 مختبرا، وأضاف أن الوزارة استطاعت بالرغم من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد إضافة 10 آلاف سرير في 50 مشفى مخصصا لكورونا.
ونوه التميمي في أحدث تصريح له (أمس الثلاثاء)، إلى أن جميع أدوية كورونا موفرة في المستشفيات الحكومية مجانا للمريض، مؤكدا عدم وجود أي نقص بعدد الوقاية في جميع المؤسسات الصحية.
وأوضح أنه في آيار الماضي كانت نسبة الشفاء عند 41% والوفيات 9%، بينما اليوم فإن نسبة الشفاء بلغت 80% وانخفض معدل الوفيات إلى 2.6%، عازيا الأمر في ذلك إلى جهود المؤسسة الصحية وزيادة المراكز الصحية وأجهزة الأوكسجين وتوفر الأدوية وتحسن البنى التحتية الصحية، مرجحا مواصلة نسبة الشفاء ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وخلص بالقول إلى أن العراق سيتسلم لقاح كورونا بنحو 10 ملايين جرعة، مؤكدا أن اللقاح سيصل للعراق بعد إقراره من قبل منظمة الصحة العالمية، وسيوزع بداية على كبار السن ومنتسبي القوات الأمنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.