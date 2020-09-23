اخبار العالم

اكثر من 5 الاف اصابة و3200 حالة شفاء.. تعرف على الموقف الوبائي بالعراق

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة في العراق لليوم الاربعاء.

وسجلت عدد الإصابات:5055

 

 

اما عدد حالات الشفاء:3231

 

Advertisements

 

فيما بلغت عدد حالات الوفاة:72

 

 

 

ExtImage-2173921-520134336.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكثر من 5 الاف اصابة و3200 حالة شفاء.. تعرف على الموقف الوبائي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا