اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم الاربعاء. وسجلت عدد الإصابات:5055 اما عدد حالات الشفاء:3231 Advertisements فيما بلغت عدد حالات الوفاة:72

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كانت هذه تفاصيل خبر اكثر من 5 الاف اصابة و3200 حالة شفاء.. تعرف على الموقف الوبائي بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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