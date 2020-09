صورة لكيم كارداشيان من دون مكياج تثير الجدل...

وركزت التعليقات التي أُطلقت على التغيير في شكل كيم، حيث رأى الكثيرون أنها تعاني من ظهور الهالات السوداء تحت عينيها كما من بُهتان البشرة. وتساءل آخرون عما إذا خضعت للكثير من عمليات التجميل.

يُشار إلى أن كارداشيان كانت قد فاجأت الجميع بإعلانها عن توقف تصوير برنامج تلفزيون الواقع الشهير الذي قدّمته مع أفراد أسرتها لمدة 14 عاماً. وجاء هذا من خلال تعليق على صورة نشرتها عبر حسابها في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث كتبت: "إلى متابعينا المذهلين، بأسى أخذنا قرارنا الصعب كعائلة بأن نقول وداعاً لـKeep Up With The Kardashians ". وأضافت: "بعد 14 عاماً و20 موسماً ومئات المشاهد والكثير من البرامج الرديفة، نشعر بالامتنان لكم جميعاً لأنكم شاهدتمونا في الظروف الجيدة والصعبة، حين فرحنا وحين بكينا، في علاقاتنا وطرق تعاملنا مع أولادنا. ونحن سنحتفظ بالذكرى العزيزة إلى الأبد".