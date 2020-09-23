أزمة نافالني.. روسيا توسع دائرة حظر دخول الأوروبيين

أعلنت روسيا، الأربعاء، توسيع لائحة الأوروبيين الممنوعين من دخول أراضيها، في قرار قُدّم على أنه يأتي ردا على آليات "معادية" حديثة من جانب الأوروبيين.



وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، "أكثر من مرة حذّرنا الاتحاد الأوروبي من الطابع التدميري لسلوكهم"، من دون إعطاء السبب الدقيق لاتخاذ هذا القرار الذي يأتي على خلفية انتقادات أوروبية متزايدة منذ تأكيد مختبرات أوروبية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

والشهر الماضي، احتجت موسكو، لدى السفير الألماني على "الاتهامات التي لا أساس لها والإنذارات" التي تُطلقها بلاده في قضية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

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كما حذرت من أن رفض تسليمها ملفّه سيُعتبر "استفزازا وقحا وعدائيا".

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أيضاً أن الحكومة الألمانية تستخدم قضية نافالني لـ"تشويه سمعة" موسكو على الساحة الدولية.

ونُقل نافالني (44 عاما)، وهو معارض بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جوا إلى ألمانيا بعدما فقد الوعي خلال رحلة داخلية من مدينة تومسك في سيبيريا إلى موسكو الشهر الماضي.

وتعتقد ألمانيا أن نافالني تسمم بغاز أعصاب من نوع نوفيتشوك.