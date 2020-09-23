طرابلس تنجو من كارثة بيروت.. تفجير بميناء يحتله الأتراك

قال مصدر عسكري ليبي إن انفجارا وقع، اليوم الأربعاء، قرب قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس، التي تسيطر عليها تركيا، جراء حريق في سفينة تحوي مواد متفجرة.

وكشف المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المواد المتفجرة هي حقائب من مادة TNT كانت على متن قارب صيد قرب الميناء.

وأضاف المصدر أن هذه الشحنة وصلت إلى طرابلس حديثا وتم تخزينها في القارب لنقلها سرا إلى مناطق أخرى للمشاركة في أعمال تخص المليشيات.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار أدى لأضرار مادية دون وقوع إصابات، منوها بأن شهود عيان كشفوا عن مشاجرة بين قادة المليشيات ومرتزقة سوريين قبل يوم من التفجير بالمكان نفسه، ما يرجح أن يكون الحريق متعمدا.

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وتسيطر تركيا على ميناء أبو ستة البحري العسكري في العاصمة طرابلس، وتحاول تحويله بمساعدة مالية قطرية إلى قاعدة بحرية لأنقرة جنوب المتوسط، وفق ما أعلن في مؤتمر لوزيري الدفاع القطري والتركي في وقت سابق خلال زيارة لطرابلس.



وتستمر تركيا في خرق القرارات الأممية والتعهدات الدولية بحظر التسليح المفروض على ليبيا، وتستمر في إرسال عشرات الشحنات المحملة بالمرتزقة والسلاح والمتفجرات إلى ليبيا التي تعاني من نزاعات مستمرة داخلية سواء بين قادة المليشيات وبعضها أو مع قيادات المرتزقة.

وقبل أسابيع وقع انفجار هائل بمرفأ بيروت، أسفر عن نحو 200 قتيل وآلاف المصابين وتدمير جزئي للعاصمة.

وأرجعت السلطات اللبنانية ذلك الانفجار إلى حريق شبّ بمستودع فيه 2750 طناً من نيترات الأمونيوم، وسط أصابع اتهام وجهت لحزب الله.

وحتى اليوم لم تتضح ملابسات الانفجار الذي يتولى محقق عدلي التحقيق فيه، بمشاركة فرنسية وأمريكية، وسط عمليات توقيف بحق أشخاص بينهم مسؤولون عن المرفأ ورجال أمن، بعدما تبين أن مستويات عدة في السلطة كانت على علم بوجود مواد خطيرة تم تخزينها في المكان منذ سنوات.

