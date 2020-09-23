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السيسي يدعو أطراف الأزمة الليبية إلى الانخراط الإيجابي في مسارات الحل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

السيسي يدعو أطراف الأزمة الليبية إلى الانخراط الإيجابي في مسارات الحل

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

 

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وفي وقت سبق نقلت قناة "العربية" عن مصادرها قولها إن مصر ستعمل مع أطراف دولية على رفع حظر السلاح على الجيش الليبي.

 

وقالت القناة، نقلا عن مصادرها، إنه تم الاتفاق على استضافة مصر لمشاورات ليبية حول الدستور والحكومة والانتخابات.

 

وذكرت المصادر أن هناك توافق مصري ليبي على تشكيل لجنة دولية تشرف على مواقع النفط

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