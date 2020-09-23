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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قناة: مصر ستعمل مع أطراف دولية على رفع حظر السلاح على الجيش الليبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
نقلت قناة "العربية" عن مصادرها قولها إن مصر ستعمل مع أطراف دولية على رفع حظر السلاح على الجيش الليبي.
وقالت القناة، نقلا عن مصادرها، إنه تم الاتفاق على استضافة مصر لمشاورات ليبية حول الدستور والحكومة والانتخابات.
وذكرت المصادر أن هناك توافق مصري ليبي على تشكيل لجنة دولية تشرف على مواقع النفط.
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