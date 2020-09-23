الرئيس السيسي يلتقي صالح وحفتر لبحث جهود السلام في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، لبحث جهود السلام في ليبيا.



واطلع الرئيس المصري خلال اللقاء، الذي حضره اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، على التطورات في ليبيا وجهود كافة الأطراف لتنفيذ وقف إطلاق النار الميداني من جهة، وعلي الجهود لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى، وفقا للعين.

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وفي 6 يونيو/حزيران الماضي، طرحت مصر مبادرة "إعلان القاهرة" تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس المصري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بالقاهرة، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

وفي يوليو الماضي، دعا مجلس النواب الليبي، القوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا يداهم البلدين، مؤكدا أن "مصر تمثل عمقا استراتيجيا لليبيا على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مر التاريخ".