بوتين يعرض لقاح كورونا الروسي مجاناً لموظفي الأمم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19» للعاملين في الأمم المتحدة مجاناً.

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وجاء عرض الرئيس الروسي خلال خطابه «عبر الفيديو كونفرنس» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من جانبها شكرت الأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هذا العرض مشيرة إلى أن الخدمة الطبية في المنظمة ستعكف على دراسته.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت دورتها ولأول مرة في شكل شبه افتراضي بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث يجري بث خطابات القادة، في حين مُنح الحق للممثلين الدائمين للدول في المقر في إلقاء الخطب نيابة عن قادتهم مباشرة.