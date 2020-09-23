عبد الرحمن العويس: تربطنا بشقيقتنا السعودية علاقة مصير مشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

هنأ عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا بذكرى اليوم الوطني الـ 90 متمنيا للشعب السعودي كل تقدم ورفاهية وازدهار تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



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وأكد في تصريح له اليوم بهذه المناسبة أن العلاقات التي تربط دولة الإمارات بشقيقتها المملكة العربية السعودية هي علاقة مصير مشترك تضرب بجذورها في أعماق تاريخ المنطقة حيث حرصت قيادة البلدين الشقيقين على مدار السنوات الماضية العمل سويا في كافة المجالات والأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة شعبي البلدين وبما يوفر المزيد من عناصر الاستقرار الضرورية لهذه العلاقة التي تستصحب إرثا من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أرسيت على مدى عقود طويلة.

وقال إننا حريصون على مشاركة إخواننا السعوديين فرحتهم بالاحتفال بيومهم الوطني وإحياء هذه الذكرى التي تعكس الوحدة والتراث والمصير المشترك بين البلدين رافعين هذا العام شعار "معا – أبدا" للتأكيد على روح الأخوة والعلاقات الوثيقة التي غدت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول سائلين الله عز وجل أن يحفظ الله المملكة وأن تدوم رفعتها وازدهارها في ظل قيادتها الحكيمة".