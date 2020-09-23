مصرع طالب غرقا بجوار "معدية الصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: لقي طالب مصرعه غرقاً بنهر النيل بمركز الصف جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوجود غريق بجوار منطقة المعدية بمركز الصف. Advertisements ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري تحت إشراف العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب. وتبين بالفحص أن الغريق يدعى "ك.ك." 14 سنة، لقي مصرعه غرقاً بنهر النيل، ويكثف رجال الإنقاذ جهودهم لانتشال جثمانه. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة.

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