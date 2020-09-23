تخفيض جديد في سعر المتر للتصالح على مخالفات البناء بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - اشرف سويلم :

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم في بيان رسمي عن قرار جديد لمحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 25%، من المقررة لكل منطقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتصل إلى 50%.

وأكد المحافظ أنه جرى تخفيض نسبة 25% من قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح، بالإضافة إلى القرار السابق رقم 144 لسنة 2020، والذي تم فيه التخفيض بنسبة مماثلة.