محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - اشرف سويلم :
أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم في بيان رسمي عن قرار جديد لمحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء بقيمة 25%، من المقررة لكل منطقة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لتصل إلى 50%.
وأكد المحافظ أنه جرى تخفيض نسبة 25% من قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح، بالإضافة إلى القرار السابق رقم 144 لسنة 2020، والذي تم فيه التخفيض بنسبة مماثلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيض جديد في سعر المتر للتصالح على مخالفات البناء بشمال سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.