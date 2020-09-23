كسرت حاجز 1900 دولار للأوقية.. لماذا هبطت أسعار الذهب بالأسواق العالمية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا بنحو 50 دولارا على مدار أربعة جلسات على التوالي، حيث انخفض سعر الأوقية عن مستوى 1900 دولارا.

ووفقا لوكالة بلومبرج، تراجع الذهب في المعاملات الفورية اليوم بنسبة 0.89% إلى 1884 دولارًا للأوقية، حيث تراجع سعر الأوقية بنحو 16.82 دولارا مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وتسبب تراجع الأسعار العالمية في انخفاض أسعار الذهب في مصر خلال 5 أيام منذ بداية الأسبوع الجاري وحتى تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 28 جنيهًا للجرام عيار 21.

أسباب تراجع الأسعار

قال تجار ومحللون، لمصراوي، إن تراجع أسعار الذهب العالمية خلال الأربعة جلسات على التوالي يرجع إلى سببين أولهما جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، باعتبار الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين، بالإضافة إلى مطالبة البنوك الأجنبية للمستثمرين بتسديد مستحقات لهم، وهو ما أدى لتسييل بعض الأصول ومنها الذهب.

وكانت أسعار الذهب العالمية شهدت موجة صعود امتدت إلى نحو 4 أشهر بدءا من أبريل الماضي، ليتخطى سعر الأوقية في بداية أغسطس مستوى 2000 دولار بالبورصات العالمية، محققا مستويات تاريخية لم يصل لها من قبل.

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ولكن الأسعار تراجعت خلال الشهر نفسه لتتذبذب في الفترة التالية بين 1900 و2000 دولار قبل أن تشهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة لتكسر الأوقية حاجز 1900 دولار.

وقال أيمن أبو هند، مدير إدارة الاستثمار بشركة "كارتل كابيتال" للاستثمار المباشر، إن أسعار الذهب العالمية تراجعت خلال الجلسات السابقة نتيجة عمليات جني الأرباح بعد عمليات الشراء الكثيرة خلال الفترة الماضية، وخاصة أن أسعار الذهب بالبورصات العالمية لم تواصل الصعود خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أبو هند أن حركات البيع الحالية بالبورصات العالمية حاليا طبيعية بعد الشراء الكبير خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث كل فترة.

ومن جانبه، قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن هناك عوامل كثيرة سياسية واقتصادية تؤثر في حركة أسعار الذهب بالبورصات العالمية من أبرزها طلب البنوك بالخارج من المستثمرين تسديد مستحقات عليهم، فاضطر المستثمرون لتسييل بعض الأصول التي يمتلكونها، ومنها الذهب، من أجل سداد هذه المستحقات.

وتابع العباسي أن "البنوك الأجنبية طلبت من المستثمرين تسديد ديونهم مما أدى إلى حدوث عمليات بيع كثيرة بالبورصات، وانخفاض سعر المعدن".

وذكر العباسي أنه في ظل هذه الظروف المتقلبة في الأسواق العالمية من الصعب توقعات حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 6 جنيهات إلى 827 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 18 إلى نحو 709 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 945 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6616 جنيهًا.