محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
اتهمت سيدة الفنان أحمد فلوكس بتحطيم سيارتها بمدينة الشيخ زايد.
وذكرت الشاكية في المحضر أنها فوجئت بتحطيم سياراتها، متهمة "فلوكس" بالتسبب في إحداث تلفيات بسيارتها، وقدمت مواصفات سيارة الفنان الشاب.
وأوضح مصدر مسؤول أن النيابة العامة استدعت الممثل الشاب لسماع أقواله في الواقعة، ومواجهته باتهام الشاكية، موضحًا أنها أخلت سبيله بكفالة 20 ألف جنيه.
مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بوجود علاقة بين الشاكية والفنان أحمد فلوكس، مستشهدًا بواقعة تشاجره مع فرد أمن إداري بالكومباوند سكنها -في وقت سابق- لمنعه من الدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تتهم "فلوكس" بتحطيم سيارتها بالشيخ زايد.. والنيابة تخلي سبيله بكفالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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