سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار قرشا واحدا في البنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، مقابل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك البركة، وكريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي إلى 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والإسكندرية، وقناة السويس عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.