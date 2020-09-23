لبنان / إنفجار جديد يهزّ بلدة "عين قانا"

هز إنفجار عنيف بلدة عين قانا جنوبي لبنان، في إقليم التفاح، اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، سمع صداه في جميع القرى المجاورة، وفق ما أفادت به مصادر لبنانية. وغطت سحب الدخان سماء البلدة. وحسب ما تمّ تداوله، لم تعرف أسباب الإنفجار حتى الساعة، إلا أن وسائل إعلام محلية رجحت أن يكون سبب الإنفجار ناجما عن إحتراق محطة محروقات في المنطقة.

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