علي حمدان: مُبادرة الحريري أحدثت خرقًا في جدار الأزمة الحكومية

قال الدكتور علي حمدان مستشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن المبادرة التي طرحها رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري، في شأن احتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية في الحكومة الجديدة، أحدثت خرقا في جدار الأزمة القائمة المتعلقة بالاستحقاق الحكومي.
ترجمة هذه المبادرة التي طرحها "الحريري" مساء أمس، من قبل الدكتور مصطفى أديب رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار حمدان في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أن هناك ترقبا للآلية التي سيتم بمقتضاها
حقيبة المالية بحوزة الطائفة الشيعية في إطار وجوب المشاركة في القرار التنفيذي للدولة وعدم استبعاد الطائفة، في حين تؤكد قوى سياسية أخرى أن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) لم ينصا على منح أي حقيبة وزارية بعينها لأي طائفة من الطوائف.
ويشهد ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى أديب، حالة من الجمود الكبير، في ظل تباين بوجهات النظر بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين، حيث يطالب ثنائي حركة أمل وحزب الله بقاء
وتقود فرنسا مساعي لحث مختلف القوى السياسية اللبنانية على سرعة تشكيل الحكومة الجديدة، حتى يمكن المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ومن ثم حشد الدعم الدولي لصالح لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية شديدة الصعوبة.
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