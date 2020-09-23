باكستان: مقتل جنديين جراء إطلاق نار من الجانب الهندي

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين اثنين جراء إطلاق نار من الجانب الهندي بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين.
بشكل غير مبرر وأن القوات الباكستانية ردت باستهداف النقاط الهندية التي بادرت بإطلاق النار مسببة "خسائر كبيرة" ألحقت بالجانب الهندي.
وأوضح الجيش، في بيان نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الجانب الهندي انتهك وقف إطلاق النار
الاشتباكات وإطلاق الرصاص وقذائف الهاون على طول خط المراقبة بإقليم كشمير بمنطقة "بونش" الجنوبية في وقت مبكر من اليوم.
في المقابل، اتهم الجيش الهندي باكستان ببدء
يُشار إلى أن الهند وباكستان تتبادلان بشكل مستمر اتهامات إطلاق النار بطول خط المراقبة الحدودي بإقليم "كشمير" المتنازع عليه بين الجانبين والذي يزعم كلا البلدان أحقيته الكاملة فيه.
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