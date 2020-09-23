الكويت: تسجيل 616 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 616 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 101299 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 590 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 171 حالة في منطقة الاحمدي الصحية

و152 حالة في منطقة حولي الصحية و107 حالات في منطقة العاصمة الصحية و95 حالة في منطقة الجهراء الصحية و91 حالة في منطقة الفروانية الصحية.وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 101 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8368 حالة.وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4622 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 720509 فحصا.وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 729 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 92341 حالة.