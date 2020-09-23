بوتين: إيرادات الميزانية الروسية غير النفطية سترتفع إلى 70% بحلول 2021

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إيرادات الميزانية الروسية غير النفطية سترتفع في العام 2021 إلى 70%، مشددا على أن هذه الإيرادات ستصل إلى هذا المستوى للمرة الأولى في تاريخ روسيا .



وقال الرئيس الروسي ، خلال كلمة له أمام أعضاء مجلس الشيوخ الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، اليوم الأربعاء :" إذا كانت إيرادات موارد الطاقة في العام 2011 تمثل نصف إيرادات الميزانية الروسية،

فإن حصتها ستنخفض في العام 2021 إلى الثلث".



وأضاف:" أن هذا يعني أن حصة إيرادات الميزانية غير النفطية ستصل إلى ما يقارب 70%"، موضحا أن بلاده تصل إلى مثل هذا المستوى من الاستقرار في هيكل الميزانية الروسية لأول مرة في التاريخ.