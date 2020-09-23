كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اندلاع حريق بأحد مخابز دمشق في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع حريق، منذ قليل، في أحد المخابز الرئيسية في العاصمة السورية دمشق، دون أي إصابات، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

ووفقًا لوكالة سانا السورية، اندلع في بيت النار في الفرن الآلي في منطقة المزة فيلات غربية، وتم إخماده بشكل كامل.

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وأكدت الوكالة السورية، عدم وقوع أي إصابات بين العمال، وأن الأضرار محصورة "بحراق بيت النار وقشاط سير الخبز" ويقع فوج إطفاء دمشق في جوار الفرن.

وكانت صفحة وزارة الإعلام السورية، نشرت فيديو للحريق الذي وصفته بأنه "بسيط".

ويذكر أن مخبز المزة الآلي هو أحد المخابز القديمة في العاصمة التي تشهد، شأن المدن السورية الأخرى، أزمة حادة في توافر مادة الخبز.