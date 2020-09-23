كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حريق ضخم بقاعدة بحرية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام ليبية، نقلًا عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق ضخم بقاعدة أبو ستة البحرية في طرابلس.

وكشفت الوسائل الإعلام الليبية، أن النيران اشتعلت فى سفينة تحمل مواد متفجرة فى القاعدة.

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وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تمكن فرق الإطفاء التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط، من السيطرة على حريق اندلع بالقرب من خزانات غاز النفط المسال في مستودع الشركة بطريق المطار في طرابلس، نشب نتيجة قصف مباشر في الساعة 8 مساء من يوم السبت.

ودعت مؤسسة النفط وشركة البريقة في بيان مشترك، جميع الأطراف إلى الانسحاب الفوري من المنطقة لتجنب أي ضرر إضافي قد يلحق بهذه الخزانات الحيوية، لافتة إلى الخطر الذي قد يخلفه توجيه ضربة مباشرة لخزانات غاز النفط المسال المليئة بالوقود على سكان المنطقة.