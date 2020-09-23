سلا .. توقيف 4 أشخاص للاشتباه في تورطهم في قضايا “لحريك” الاتجار بالبشر

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و38 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني، من أجل جرائم عنيفة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، والاتجار بالبشر.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم في المنطقة الشاطئية بحي “شماعو” في مدينة سلا، وذلك للاشتباه في تورطهم في الاستعداد لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية، وبرفقتهم 33 مواطنا مغربيا من المرشحين للهجرة غير المشروعة، من بينهم أربعة قاصرين.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تفتيش، أنجزت في عين المكان، أسفرت عن حجز قارب صيد تقليدي، وسيارة خفيفة في ملكية شركة لكراء السيارات، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية، والأوربية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وحسب البلاغ نفسه، فإن المشتبه فيهم الرئيسيين وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الامتدادات، والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية، بينما تم إخضاع باقي المرشحين المضبوطين لبحث قضائي لتحديد مسالك، ومسارات التهجير غير الشرعي.