- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعرض لقاح كورونا الروسي مجاناً لموظفي الأمم المتحدة والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19» للعاملين في الأمم المتحدة مجاناً.
وجاء عرض الرئيس الروسي خلال خطابه «عبر الفيديو كونفرنس» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من جانبها شكرت الأمم المتحدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هذا العرض مشيرة إلى أن الخدمة الطبية في المنظمة ستعكف على دراسته.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت دورتها ولأول مرة في شكل شبه افتراضي بسبب جائحة الفيروس التاجي، حيث يجري بث خطابات القادة، في حين مُنح الحق للممثلين الدائمين للدول في المقر في إلقاء الخطب نيابة عن قادتهم مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين يعرض لقاح كورونا الروسي مجاناً لموظفي الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.