شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: لا نستبعد فرض الإغلاق مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن راب قال إن فرض إغلاق مرة ثانية" هو ما نريد تجنبه"، ولكنه يبقى خيار لدى الحكومة في حال أخفقت بقية الخيارات.
وأعرب راب عن أمله أنه في حال " التزم الجميع بالإجراءات" سوف تتمكن البلاد حينئذ من دخول فترة أعياد الميلاد بدون إجراءات إغلاق.
وكان جونسون قد أعلن أمس عن سلسلة من الإجراءات الجديدة بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.
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