5 اعراض لفيروس كورونا قد تستمر أشهرا!

تشمل أعراض فيروس كورونا: ارتفاع درجة الحرارة وسعالا جديدا وفقدان حاسة الشم والتذوق. ولكن عددا من العلامات الأخرى للعدوى قد تستمر لأشهر بعد ظهور الأعراض الأولية.
وأبلغ نحو 300 ألف شخص في المملكة المتحدة عن أعراض "كوفيد الطويلة"، حيث تستمر لمدة تزيد عن شهر، وفقا للبروفيسور تيم سبيكتور من تطبيق COVID Symptom Study.
وكشف مركز Mayo Clinic أن كبار السن، ومن يعانون من حالات صحية أساسية، هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض "كوفيد" الطويلة.
ولكن، لا أحد مستثنى من احتمال ظهور علامات العدوى، التي لن تختفي لأشهر متتالية.
وتشمل الأعراض الطويلة الأكثر شيوعا لفيروس كورونا المستجد: التعب والسعال المستمر. أما العلامات الأخرى فتتضمن الصداع وآلام المفاصل وصعوبة التنفس.
وقال Mayo Clinic: "معظم الأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا يتعافون تماما في غضون أسابيع قليلة. ولكن بعض الناس - حتى أولئك الذين لديهم نسخ خفيفة من المرض - يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم الأولي. وتشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعا التي تستمر مع مرور الوقت: التعب والسعال وضيق التنفس والصداع وآلام المفاصل".
وفي الوقت نفسه، فإن الحمى الشديدة والسعال الجديد والتغير في حاسة الشم أو التذوق، هي أكثر أعراض فيروس كورونا المبكرة شيوعا.
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