بالصور.. ما عثرت عليه الاستخبارات العسكرية في المدائن

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء، عن ضبط كدس للعتاد جنوب شرقي العاصمة بغداد.



وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استمراراً لعمليات البحث والتفتيش عن مخابئ اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات بغداد واستخبارات الفرقة ١١ تم تشكيل فريق عمل مشترك، حيث تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء ٤٢ وقوة من اللواء المذكور والفوج الاول من الوصول إلى كدس للأسلحة والاعتدة والعبوات مخبأ في برميل كبير مدفون على حافة إحدى المبازل في منطقة المشروع بقضاء المدائن جنوب شرقي بغداد".



وأضافت أنه "تم ضبط بداخل الكدس على :

٣١٣ اطلاقة عتاد بكتة عيار ١٢ ملم

١٧٨ اطلاقة عتاد رشاش عيار ٢٣ ملم

٤٤ اطلاقة عتاد رشاش احادية عيار ١٤،٥

١٠ عبوات ناسفة عبارة عن قنابر هاون ٦٠ ملم مسلكة

٢٣ قنبرة هاون ٦٠ ملم

٨ هواتف نوكيا

٨ بطاريات ٩ فولت

٤ عبوات ناسفة مسلكة

٢ شاحنات للهواتف

٥٠٠ غرام مادة السي فور

وأشارت المديرية، إلى أنه "تم رفع المواد من قبل الجهد الهندسي والتعامل معها وفق السياقات المعمول بها".