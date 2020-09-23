الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أوروبا

الألماني مانويل نويل والبولندي ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ، ينافسان البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، على جائزة الأفضل.

وتم اختيار القائمة المختصرة من ثلاثة لاعبين من قبل لجنة تحكيم، مكونة من 80 مدربا للأندية التي شاركت في مراحل المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والدوري الأوروبي، إلى جانب 55 صحفيًأ من الاتحاد الأوروبي، و 55 اتحادًا عضوًا تم اختيارهم من قبل مجموعة "ESM" وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.



وطُلب من المدربين والصحفيين اختيار قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين، ولم يسمح للمدربين بالتصويت للاعبين من فريقهم.

وخرج من القائمة النهائية، كلً من ليونيل ميسي الذي جاء في المركز الرابع بـ53 صوتا، بنفس عدد أصوات نيمار دا سيلفا.

وكذلك في المركز السادس توماس مولر لاعب بايرن ميونخ بـ41 صوتا، ثم سابعًا كيليان مبابي من باريس سان جيرمان 39 صوتا، وتياجو ألكانتارا وكيميتش من بايرن ميونخ، في المركزين الثامن والتاسع بـ27 و26 صوتا، على الترتيب.



وأخيرًا، حل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بـ 25 صوت فقط في المركز العاشر والأخير من اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في أوروبا.

وسيتم منح اللاعب الفائز جائزة الأفضل، يوم 1 تشرين الاول المقبل، في حفل سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/2021.

جدير بالذكر، أن آخر من حقق هذه الجائزة، كان فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي، متفوقًا على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.