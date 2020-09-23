بالفيديو.. سواريز يودع برشلونة بالدموع

2020-09-23 | 14:43
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ودع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لويس سواريز، زملاءه في العملاق الكتالوني صباح اليوم، الأربعاء، تمهيدًا للرحيل في الساعات القليلة الماضية.
وتواجد الأوروجوياني بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في المدينة الرياضية وتدرب بشكل طبيعي مع زملاءه تحت قيادة المدرب، رونالد كومان.
وقام سواريز بتوديع زملائه قبل الرحيل، وأفادت شبكة "جول" الإسبانية أن اللاعب قد خرج من المدينة الرياضية باكيًا.
وكشفت إذاعة "راك 1" الكتالونية أن توقيع سواريز على فسخ العقد سيكون خلال الساعات القادمة مع إقامة حفل ومؤتمر صحفي لوداعه غدًا، الخميس، في برشلونة.
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