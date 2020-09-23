بالفيديو.. سواريز يودع برشلونة بالدموع

يأتي ذلك في ظل اقتراب سواريز من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد، بعد الاتفاق الذي توصل له الأخير مع برشلونة يوم أمس، الثلاثاء.

وتواجد الأوروجوياني بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية في المدينة الرياضية وتدرب بشكل طبيعي مع زملاءه تحت قيادة المدرب، رونالد كومان.



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وقام سواريز بتوديع زملائه قبل الرحيل، وأفادت شبكة "جول" الإسبانية أن اللاعب قد خرج من المدينة الرياضية باكيًا.

وكشفت إذاعة "راك 1" الكتالونية أن توقيع سواريز على فسخ العقد سيكون خلال الساعات القادمة مع إقامة حفل ومؤتمر صحفي لوداعه غدًا، الخميس، في برشلونة.