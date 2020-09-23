"النيابة الكويتية" تقرر استمرار احتجاز الفاشنيستا جمال النجادة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفضت النيابة العامة الكويتية طلب إخلاء سبيل الفاشنيستا جمال النجادة، وقررت استمرار حجزها لاستكمال التحقيقات معها بتهمة الإساءة لرجال القضاء.



ووفق صحيفة القبس الكويتية، مازالت النيابة تنتظر تقرير الطب الشرعي لمضاهاة صوت المتهمة مع التسجيل الصوتي المتداول في مواقع التواصل، وذلك بعد إنكار المتهمة أن هذا الصوت يعود لها

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