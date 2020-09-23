ماليزيا.. زعيم المعارضة يعلن حصوله على “الأغلبية البرلمانية” لتشكيل الحكومة

أعلن زعيم المعارضة الماليزية، أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، حصوله على دعم الأغلبية من أعضاء البرلمان لتشكيل الحكومة.

وقال أنور إبراهيم، في مؤتمر صحفي: “لدي أغلبية مقنعة كبيرة وقوية، ليست بأغلبية صغيرة”، بحسب صحيفة “ذا ستار” المحلية.

وأضاف المتحدث نفسه: “نحن في حاجة إلى حكومة قوية، ومستقرة لإدارة البلاد، تتضمن نوابا من ائتلاف باريسان (الجبهة الوطنية)”.

وأوضح إبراهيم أن “سلطة حل البرلمان من اختصاص الملك وحده. لقد تحدثت معه مساء الاثنين”، واعتبر أن الحكومة، التي يريد تشكيلها “لديها الدعم، والتفويض. بالطبع هي ذات أغلبية مالايوية، لكنها ستكون شاملة بحيث يتم تمثيل كل أطياف المجتمع”.

وكان مهاتير تحالف مع إبراهيم للإطاحة بنجيب عبد الرزاق، الذي كان رئيسا للوزراء، قبل عامين.

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وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة، في 9 ماي 2018، قال مهاتير إنه سيترك منصبه لإبراهيم، بعد عامين تقريبا، وفق قرار الائتلاف.

لكن في فبراير الماضي، قدم رئيس الحكومة، مهاتير، استقالته من منصبه، دون إعلان الأسباب. وفي نهاية الشهر ذاته، عيّن الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، محيي الدين ياسين، رئيسا للوزراء، خلفا له.

وبذلك تحول إبراهيم إلى منافس لمهاتير، الذي شكل، الشهر الماضي، حزبا جديدا قال إنه سيكون مستقلا، ولن يتماشى مع ائتلاف المعارضة.

ومن المقرر عقد الانتخابات المقبلة بحلول شتنبر 2023، وسط تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.