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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقر بمصرع مشرف حملتها على القريشية في البيضاء والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
اعترفت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً بمصرع مشرف حملتها العسكرية على قبيلة "الزوب" بمديرية القريشية، محافظة البيضاء، (شرقي اليمن).
وذكر إعلام وناشطو المليشيا الحوثية، أن مشرف الحملة العسكرية على قرية "الزوب"، القيادي الميداني الرائد "عبدالسلام محمد العياني" المكنى "أبوطه"، قتل في جبهات القتال، دون الإشارة إلى مكان وزمان مصرعه.
وأكدت مصادر ميدانية أن القيادي "أبوطه العياني" لقي مصرعه صباح الأحد الماضي، خلال الحملة العسكرية التي قادها على قرية المساوعة بمديرية الطفة، في مواجهات مع القبائل.
وكان قد داهم القرية بعشرات المسلحين واستخدموا مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة انتهت باقتحام المليشيا منزل "ناجي علوي المسوع" وتفجيره وإحراق منازل إخوانه وإصابة عدد من النساء والأطفال
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