شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء برج إيفل بعد تلقى تهديد بوجود قنبلة والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 جرى إخلاء برج إيفل في باريس بعد تلقى تهديد يفيد بوجود قنبلة، وذلك بحسب المعلومات الواردة من إدارة البرج والشرطة.

Advertisements وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أنها تلقت تهديدا يفيد بوجود قنبلة، مضيفة أن عملية تجري في المنطقة حاليا. وقالت إدارة البرج إنه تم إخلاء البرج.

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