ولي عهد أبوظبي يهنئ السعودية باليوم الوطني: 90 عاماً من الإنجازات

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السعودية باليوم الوطني، مؤكدا أن علاقات البلدين كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على تويتر: "نهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني.. 90 عاماً من الإنجازات الحضارية، والمواقف التاريخية في دعم القضايا العربية والإسلامية".

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وأضاف: "علاقات الإمارات والسعودية كانت ولا تزال وستظل نموذجاً للأخوة والمحبة والتوافق والمصير الواحد".

وتحتفل السعودية، اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ90، الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وتربط علاقات تاريخية أزلية دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، وتجعل من أعياد هذا البلد أو ذاك، لوحة فرح متناظرة بالجانبين.