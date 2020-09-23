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مدريد تبحث توسيع نطاق قيود كورونا لتشمل مناطق أخرى

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 23 سبتمبر 2020

تبحث حكومة مدريد الإقليمية، فرض حظر على التنقل غير الضروري في مناطق جديدة، حيث تسعى العاصمة الإسبانية جاهدة لاحتواء الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الوقت الحالي.

 

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، عن نائب كبير مسؤولي الصحة في مدريد، أنطونيو ثاباتيرو، قوله، اليوم الأربعاء: إن الحكومة الإقليمية تدرس بيانات الوضع الحالي «لبحث توسيع الإجراءات لتشمل مناطق جديدة».

 

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وأمرت الإدارة في 18 سبتمبر، بفرض قيود على التنقلات في 37 منطقة في مدينة مدريد ومنطقة العاصمة، كما أعلنت أنها سوف تجري مليون فحص لكشف الإصابات بكورونا.

 

يشار إلى أن منطقة مدريد، التي يقطنها نحو 16% من سكان إسبانيا، كانت مسؤولة عن نحو ثلث الإصابات الجديدة في البلاد في الأسابيع الأخيرة.

 

وتواجه المنطقة نفسها ضغوطاً متزايدة على نظام المستشفيات الخاص بها، حيث شغل مرضى كورونا 25% من أسرَّة العناية المركزة، وفقاً لبيانات في 20 سبتمبر.

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