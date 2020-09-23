شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تسجل 147 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 سجلت ماليزيا 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالبلاد إلى 10505.

وسجلت وزارة الصحة أيضاً ثلاث حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الجائحة إلى 133 حالة.

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